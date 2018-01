Volley, SuperLega 2018 – RECORD DI ACES! Earvin Ngapeth ne segna 12, battuti i primati di Gasparini e Cazzaniga

Earvin Ngapeth ha realizzato il nuovo record di aces in una partita del massimo campionato italiano di volley maschile! Lo schiacciatore di Modena ha messo a segno ben 12 aces nel corso di Modena-Sora, match valido per la quindicesima giornata di SuperLega. Il transalpino ha così superato gli 11 sigilli di Mitja Gasparini in Verona-Padova del 2011 (precedente primato di Serie A1) e anche le 11 siglate per ben due volte da Roberto Cazzaniga (sempre in A2, nel 2008 e nel 2010). Fino a poche ore fa in SuperLega ci si era spinti fino alle 10 di Tedor Skrimov in Padova-Milano del 2015.