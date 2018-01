Volley femminile, Serie A1 2018 – Casalmaggiore risorge: sconfitta Scandicci! Lo Bianco e compagne in risalita

Casalmaggiore si rialza nel momento più difficile della sua storia e sconfigge Scandicci per 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18) nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A1 di volley femminile: le ragazze in rosa, decime in classifica, riescono a sconfiggere la terza della classe che invece non si riprende dallo smacco subito in Coppa Italia. Una prova di carattere da parte delle lombarde che provano a uscire dalla zona retrocessione e che puntano a risalire la china anche in ottica playoff.

Le padrone di casa, dopo aver avuto la meglio nel primo parziale, non sono riuscite a fare la differenza nella seconda frazione ma poi si sono scatenate chiudendo rapidamente i conti. Spinte dalla grande regia di Leo Lo Bianco, a fare la differenza sono state le attaccanti Brayelin Martinez e Valentina Zago (15 punti, 4 muri), doppia cifra anche per il centrale Martina Guiggi (11). Alle toscane, invece, non sono bastate le solite Isabelle Hakk (16) e Adenizia (13, 6 muri).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 32 12 11 2. Novara 30 12 10 3. Scandicci 27 13 10 4. Busto Arsizio 24 12 8 5. Monza 19 12 6 6.. Modena 18 12 7 7. Pesaro 18 12 6 8. Firenze 14 12 4 9. Casalmaggiore 13 13 3 10. Legnano 11 12 4 11. Bergamo 9 12 3 12. Filottrano 4 12 1













(foto Roberto Muliere)