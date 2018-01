Volley femminile, Serie A1 2018 – 17^ giornata: Casalmaggiore ruggisce, Legnano sogna la salvezza. Busto e Firenze ko

La 17^ giornata della Serie A1 di volley femminile è iniziata questa sera con due anticipi che hanno mutato la classifica nelle parti basse: la zona retrocessione è davvero rovente.

Casalmaggiore ha infatti sconfitto Firenze per 3-1 (25-22; 26-24; 16-25; 25-17) e inizia così a respirare in una stagione per il momento deludente. Le ragazze in rosa entrano per la prima volta in zona playoff e non vogliono mollare la presa. La formazione di coach Lucchi è riuscita a fare la differenza grazie alla regia di Leo Lo Bianco che ha mandato in doppia cifra Ana Starcevic (14), Annie Drews (12), Martina Guiggi (13) e Jovana Stevanovic (10). Alle toscane, che subiscono l’aggancio da parte delle lombarde in ottava posizione, non sono bastate le 16 marcature di Daly Santana e le 14 di Valentina Tirozzi.

Legnano a sorpresa ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-22; 25-19; 21-25; 25-21) e si è clamorosamente rilanciata in ottica salvezza battendo la quarta della classe nel derby lombardo: ora ha un punto di vantaggio su Bergamo che giocherà domani. Di fronte al proprio pubblico, le Gialle si sono scatenate e sono uscite da un momento critico non solo in campo ma anche a livello societario. Show personale di Alice Degradi (24 punti, 5 aces e 3 muri) e Amanda Coneo (23) che hanno così surclassato le Farfalle a cui non sono bastate Alessia Gennari (16) e Michelle Bartsch (15).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 44 16 15 2. Novara 39 16 13 3. Scandicci 36 16 13 4. Busto Arsizio 32 17 10 5. Monza 25 16 8 6.. Pesaro 25 16 8 7. Modena 24 16 9 8. Firenze 17 17 5 9. Casalmaggiore 17 17 4 10. Legnano 14 17 5 11. Bergamo 13 16 3 12. Filottrano 8 16 3