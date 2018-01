Volley femminile, Champions League 2018 – Novara batte il Prostejov e si rilancia verso la qualificazione. Egonu top scorer

Novara ha sconfitto l’Agel Prostejov per 3-1 (25-12; 25-13; 22-25; 25-14) nella terza giornata della Champions League 2018 di volley femminile e si rilancia verso la qualificazione ai quarti di finale della massima rassegna continentale. Ora le Campionesse d’Italia sono seconde in classifica alle spalle di Conegliano e con molta probabilità si giocheranno il pass con il Fenerbahce Istanbul, già sconfitto in Turchia nel match d’andata. Oggi le piemontesi hanno dominato i primi due set, poi un calo di attenzione nel corso della terza frazione è stato letale contro la formazione ceca ma nel quarto set sono state sempre le ragazze di Barbolini a fare la differenza in virtù di un maggior tasso tecnico.

Di fronte ai 2000 spettatori del PalaIgor, Novara ha fatto la differenza con 16 muri e 7 aces di squadra. Tutte le giocatrici hanno chiuso l’incontro in doppia cifra beneficiando dell’eccezionale regia di Katarzyna Skorupa. Top scorer l’opposto Paola Egonu (17 punti, 3 aces), grande prova da parte del martello Celeste Plak (16 marcature col 48% in attacco, 3 muri) affiancata di banda da Stephanie Enright (14, ha sostituito Francesca Piccinini), al centro Cristina Chirichella (11 punti di cui 5 muri) e Lauren Gibbemeyer (4 stampatone per 13 punti complessivi), Stefania Sansonna il libero. Al Prostejov, ormai eliminato dalla competizione, non sono bastate Helena Horka (15) e Laura Emonts (13).

CLASSIFICA POOL B: Imoco Volley Conegliano 3 vittorie (8 punti), Igor Gorgonzola Novara 2 vittorie (5 punti), Fenerbahce Istanbul 1 vittoria (5 punti), Agel Prostejov 0 vittorie (0 punti). Accedono ai quarti di finale: le vincitrici dei quattro gironi e le tre migliori seconde classificate.













(foto Roberto Muliere)