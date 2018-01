Volley femminile, CEV Cup 2018 – Busto Arsizio e Casalmaggiore a caccia degli ottavi di finale

Busto Arsizio e Casalmaggiore sono a un passo dagli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le due squadre italiane, infatti, si sono imposte per 3-0 nell’andata dei 16esimi e domani mercoledì 10 gennaio saranno impegnate nei match di ritorno per blindare il passaggio del turno. Sulla carta le due formazioni non dovrebbero avere particolari problemi a vincere i due set necessari per completare la missione.

Le Farfalle saranno impegnate sul campo del Bimal-Kedinstvo Brcko (ore 19.00). Valentina Diouf e compagne sono reduci dalla pesantissima sconfitta sul campo di Filottrano e devono immediatamente riscattarsi contro le bosniache. La finalista perdente della passata edizione se la dovrà vedere contro una formazione nettamente inferiore sotto il profilo tecnico e che si affida soprattutto a Natasa Sliepcevic.

Alle 20.30 toccherà invece alle ragazze in rosa contro lo Sneek, formazione olandese che non può impensierire più di tanto le casalasche, soprattutto dopo la roboante vittoria ottenuta contro Scandicci. Di fronte al proprio pubblico Casalmaggiore dovrà uscire definitivamente dalla crisi e il match contro Boonstra e compagne è importante per ritrovare il morale: con Lo Bianco e Zago si punta a un’altra vittoria per passare il turno in totale tranquillità.













(foto Roberto Muliere)