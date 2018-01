Volley, Champions League 2018 – Civitanova asfalta il Fenerbahce e ipoteca gli ottavi di finale. Show di Juantorena

Civitanova ha demolito il Fenerbahce Istanbul con un roboante 3-0 (25-20; 25-19; 25-18) e ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La Lube si è prontamente riscattata dalla sconfitta patita nella Finale di Coppa Italia e ha espugnato il campo della formazione turca, infilando così il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale: se Perugia dovesse battere il Roeselare per 3-0 nel match di questa sera, allora i cucinieri saranno certi di poter proseguire la propria avventura nella manifestazione e si giocheranno il primo posto nel girone proprio contro i Block Devils da cui sono stati sconfitti domenica pomeriggio.

I ragazzi di coach Medei hanno dominato l’incontro in lungo e in largo, partendo subito a spron battuto e dominando i tre parziali giocati creando i break decisivi già dopo il primo time-out tecnico. Show personale di Osmany Juantorena (17 punti, 68% in attacco, 70% in ricezione e 2 aces), doppia cifra anche per l’opposto Tsvetan Sokolov (11) e per il centrale Dragan Stankovic (10, 3 muri e 2 aces) affiancato nel ruolo da Davide Candellaro (6), l’altro martello era Taylor Sander (7), Micah Christenson in cabina di regia (4, 3 aces), Jenia Grebennikov il libero. Al Fenerbahce, incappato nella quarta sconfitta consecutiva e ormai fuori dai giochi che contano, non sono bastati gli 11 punti di Sket, deludenti prestazioni di Quesque (9) e Toy (8).

CLASSIFICA POOL A: Cucine Lube Civitanova 3 vittorie (10 punti), Sir Safety Conad Perugia 3 vittorie (7 punti), Knack Roeselare 1 vittoria (4 punti), Fenerbahce Istanbul 0 vittorie (0 punti). Questa sera (ore 20.30): Perugia vs Roeselare.













(foto Pier Colombo)