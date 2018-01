Vincenzo Nibali: “Il ciclismo senza Alberto Contador sarà meno divertente. L’Argentina per me è un talismano”

Vincenzo Nibali sa che potrebbe vincere a tavolino la Vuelta di Spagna 2017, a seguito della positività al salbutamolo di Chris Froome. Un’ipotesi che non stuzzica la fantasia dello Squalo, per il quale contano solo i successi ottenuti sulla strada.

Per questo il 33enne messinese è più carico che mai per iniziare una nuova stagione in cui inseguire obiettivi ambiziosi come il Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi ed i Mondiali di Innsbruck. Il capitano della Bahrein-Merida inizierà l’annata dal Tour de San Luis, il prossimo 21 gennaio. L’Argentina rappresenta una sorta di portafortuna per il siciliano, come ha rilevato al quotidiano spagnolo ‘Marca’: “Debuttare in Argentina è diventata una tradizione per me. E’ come un talismano che mi porta bene per il resto dell’anno. Sarà difficile vincere la classifica finale perché, trattandosi della prima gara dell’anno, la condizione non sarà al top. Mi piacerebbe però vincere una tappa. L’anno scorso ci andai vicino con una fuga da lontano, ci riproverò“.

Nibali si è detto soddisfatto della campagna di rafforzamento attuata dalla propria squadra: “Saremo più competitivi. Sono arrivati corridori esperti come Gorka Izagirre e Domenico Pozzovivo, ma anche un giovane di talento come Matej Mohoric. Siamo un grande gruppo“.

Lo Squalo ha poi speso delle belle parole per il grande rivale Alberto Contador, ritiratosi al termine della passata stagione: “Senza Alberto, il ciclismo sarà probabilmente meno divertente. Corridori come lui piacciono molto alla gente perché non si arrendono mai e sono sempre in grado di sorprendere. Credo che sia una perdita per tutti, anche per noi corridori, perché per molti era un esempio“.









Foto: Valerio Origo