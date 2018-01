VIDEO – Pattinaggio artistico, Europei 2018: riviviamo il programma libero di Javier Fernandez

Per la sesta volta consecutiva, Javier Fernandez si è laureato Campione d’Europa. L’atleta spagnolo, allenato da Brian Orser, è stato protagonista di un programma pattinato molto bene in particolare nella prima parte: ottimo il quadruplo toeloop iniziale, così come la combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop. A partire dalla seconda parte del programma però non è mancata qualche sbavatura; prima uno step out sul triplo salchow (che doveva essere quadruplo), poi un triplo flip aperto in avanti a metà rotazione. Nonostante queste imprecisioni lo spagnolo ha guadagnato il miglior punteggio stagionale nel segmento, ottenendo 191.73 punti per un punteggio totale di 295.55. Rivediamo insieme il programma libero del campione spagnolo, pattinato sulle musiche di “Man of La Mancha” composte da Mitch Leigh.

Foto: ISU Figure Skating