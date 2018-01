VIDEO Edwin Coratti batte Mirko Felicetti: terzo posto in Coppa del Mondo! La small final tutta azzurra a Bansko

Edwin Coratti ha conquistato un ottimo terzo posto nel PGS di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboard. L’azzurro ha vinto la small final tutta italiana contro Mirko Felicetti ed è così tornato sul podio a una settimana di distanza dall’ultima volta: sembra essere in grandissima forma a meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito il VIDEO della gara di Coratti e la sua gioia per il podio.