Snowboard alpino, Coppa del Mondo Bansko 2018: Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella finale per il terzo posto! Vince Anderson

Dopo una qualifica non proprio esaltante, torna il sereno in casa Italia nello snowboard alpino: nel PGS (specialità olimpica) di Bansko, in Bulgaria, Mirko Felicetti ed Edwin Coratti si sono sfidati per il terzo gradino del podio, con la vittoria che è andata al secondo, dopo aver approfittato di un errore del compagno di squadra. Ancora una volta la squadra azzurra si conferma ad alto livello in ottica Olimpiadi: dopo il forfait di Visintin e la giornata storta di Fischnaller, March, Mick e Bormolini in qualifica, ecco che ci hanno pensato altri due atleti a tenere alto il tricolore italiano.

La prova è stata vinta dal canadese Jasey Jay Anderson (giustiziere di Coratti per soli 0″07 in semifinale), il quale ha superato l’elvetico Nevin Galmarini, sempre più padrone della classifica di specialità (nel turno precedente aveva avuto la meglio su Felicetti), di 0″42. In campo femminile vittoria, tanto per cambiare, della ceca Ester Ledecka, assoluta dominatrice della specialità, che batte di 0″62 la tedesca Selina Joerg. Terza l’altra teutonica Ramona Theresia Hofmeister, che ha battuto nella small final la russa Alena Zavarzina per 1″33. Fuori in qualifica la nostra Nadya Ochner, che ancora una volta non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio.













Foto: Pagina Facebook FIS Snowboard World Cup Oliver Kraus