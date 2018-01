VIDEO – Australian Open 2018: gli highlights di Seppi-Nishioka. La grande prestazione dell’azzurro

Possiamo ben dirlo: l’aria australiana fa decisamente bene ad Andreas Seppi. L’azzurro, tre volte in carriera qualificato agli ottavi di finale, conferma il suo feeling con il cemento degli Australian Open qualificandosi per la quarta volta di fila al terzo turno del Major. Il 33enne altoatesino, numero 76 ATP e reduce dalla vittoria nel Challenger di Canberra, dopo l’esordio positivo contro il 18enne francese Corentin Moutet, ha superato in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka: 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio in 1 ora e 51′ di gioco. Un match sempre dominato in cui Andreas ha sempre tenuto a distanza il 22enne asiatico, numero 168 del ranking, gestendo sapientemente lo scambio e non soffrendo praticamente mai il pressing del nipponico. Riviviamo allora gli highlights della sfida tra l’italiano ed il giapponese.

Foto: profilo twitter Federtennis