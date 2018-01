Aly Raisman si è presentata in tribunale per confessare contro Larry Nassar, ex medico della Nazionale Statunitense di ginnastica artistica femminile che ha abusato sessualmente di oltre 100 vittime tra cui anche le Campionessa Olimpiche Gabby Douglas, Simone Biles, McKayla Maroney e la stessa Raisman. La capitana delle Fierce Five e delle Final Four ha fronteggiato il dottore, ha accusato la Federazione per aver fatto finta di non avere. Il VIDEO della sua testimonianza.