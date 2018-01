Tour de Ski 2018: Oestberg precede Falla e Parmakoski nella 10 km di Oberstdorf. Ottima 15a Elisa Brocard

Il Tour de Ski riparte: ad Oberstdorf, in Germania, dopo la cancellazione delle sprint di ieri, nella 10 km tl mass start femminile, si impone la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, che precede la connazionale Maiken Caspersen Falla di 1″9 e la finlandese Krista Parmakoski di 3″2. Tra le italiane, ottima prova di Elisa Brocard, 15a a 8″8, mentre Giulia Stuerz è 42a a 1’46″9. Non è partita invece Lucia Scardoni.

Dopo quasi 10′ di gara, al passaggio ai 4.2 km, il gruppo, seppur allungato, vedeva davanti tutte le migliori, anche se nessuna aveva ancora avuto la forza di imporre un ritmo alto per le avversarie. Ai 5.7 km la finlandese Parmakoski forza l’andatura ed allunga ulteriormente il gruppo, spezzandolo dopo le prime 29 atlete, mentre Elisa Brocard riesce a restare tra le migliori, passando in 16a posizione.

L’azzurra riesce a risalire fino al 12° posto al passaggio ai 7.8 km, quando le tre norvegesi, Weng, Oestberg e Falla, si mettono a tirare davanti, passando in testa anche agli 8.4 km. La gara, senza un attimo di respiro, vive sull’attacco delle prime due della classe, Oestberg e Weng, che prendono appaiate il rettilineo finale e, proprio quando sembrava che quest’ultima potesse involarsi verso la vittoria, ecco l’inattesa caduta che spiana la strada ad Oestberg, che si prende tappa e 15″ di abbuono. Secondo posto e 10″ di abbuono per Falla, terza piazza e 5″ per Parmakoski. Ottima 15a Elisa Brocard, solo 42a Giulia Stuerz, sulle 43 atlete giunte al traguardo.













