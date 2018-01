Tiro con l’arco, Mauro Berruto presentato come nuovo direttore tecnico

Questa mattina, al Salone d’Onore del CONI, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha presentato il suo nuovo direttore tecnico Mauro Berruto. L’ex ct della Nazionale italiana di pallavolo, con cui ha conquistato anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, inizia così ufficialmente la sua nuova avventura con il movimento dell’arco azzurro.

Berruto ha spiegato innanzitutto le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare questo incarico: “Quando il Presidente e il Segretario Generale sono venuti a trovarmi hanno scoccato una freccia che ha fatto subito centro. Questa è una disciplina che rappresenta una perfetta sintesi tra discorsi tecnici, mentali ed umani, per me è una sfida affascinante. Qui ci sono obiettivi chiari ed è una cosa fondamentale, il Centro Federale di Cantalupa sarà la nostra casa da cui partire per il lungo viaggio verso Tokyo”.

Alla presentazione erano presenti il presidente della federazione Mario Scarzella e i vertici del CONI, con il presidente Giovanni Malagò, il Segretario Generale Roberto Fabbricini e il Responsabile della Preparazione Olimpica Carlo Mornati. Lo stesso Malagò ha espresso il suo entusiasmo per questa scelta: “Penso che Mauro Berruto qui avrà molto da pedalare, ma allo stesso tempo sono convinto che ci siano tutte le premesse per fare molto bene”.

In sala era presente anche una delegazione di atleti azzurri con il terzetto Campione del Mondo formato da Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci, le iridate juniores Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi, le atlete olimpiche Guendalina Sartori e Claudia Mandia, e il giovane talento Tanya Giaccheri, reduce dal successo nella Coppa del Mondo Indoor di Nimes tra le juniores.

Berruto ha avuto quindi modo di scambiare un breve colloquio con gli atleti, che poi saranno ovviamente al centro del suo lavoro: “Il mio compito sarà quello di avere una visione completa del disegno della programmazione Olimpica. Insieme ai tecnici vogliamo mettere gli atleti nelle condizioni ideali per allenarsi e gareggiare lavorando sull’area tecnica e psicologica, e su quella dell’innovazione. Da oggi parte il nostro percorso verso le prossime Olimpiadi”.













Foto: FITARCO