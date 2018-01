Tiro a volo, Alessandro Chianese secondo nel double trap e Giancarlo Tazza terzo nello skeet al Gran Premio dell’Emiro del Kuwait

La Nazionale italiana di tiro a volo ha partecipato al Gran Premio dell’Emiro del Kuwait. Alessandro Chianese ha trovato un ottimo secondo posto nel double trap. L’azzurro aveva ben figurato nelle qualificazioni, dove era risultato il migliore con 141/150. Nella gare per il titolo, poi, è stato protagonista di un testa a testa con l’atleta di casa Ahamd Alafasi, che nel duello per l’oro ha prevalso per 76-73. Chianese non era l’unico italiano in gara. Ferdinando Rossi e Ignazio Maria Tronca non si sono qualificati per la finale, rispettivamente 9° e 11°.

Buone notizie per l’Italia anche nello skeet. Giancarlo Tazza si è piazzato al terzo posto dietro a Abdullah Al-Rashidi e Abdulaziz Alfaihan, che hanno completato con una doppietta una giornata più che soddisfacente per il Kuwait.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TIRO A VOLO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter