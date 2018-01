Tennis, WTA Shenzhen 2018: Jasmine Paolini esce di scena al primo turno. Giovane azzurra ko contro la cinese Wang

Niente da fare per la nostra Jasmine Paolini nel primo turno del WTA di Shenzhen (Cina). La giovane azzurra è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang (n.172 WTA) con il punteggio di 6-0 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Proveniente dalle qualificazioni, la 21enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana non è riuscita ad esprimere il proprio miglior tennis contro la padrona di casa, soffrendo soprattutto nel primo parziale, come dimostrato dallo score. Nel secondo set l’italiana ha reagito avendo anche delle chance importanti per conquistare la frazione senza però sfruttarle.

Nel primo set, la cinese domina in ogni zona del campo. I tre break, e la scarsa efficacia al servizio dell’italiana, con un misero 17% di punti ottenuti con la seconda in battuta, descrivono più di mille parole l’andamento della frazione, perfettamente rappresentata dal 6-0. Una Paolini, forse, anche un po’ tesa nel disputare un match valido per il tabellone principale di un torneo WTA.

Nel secondo set, la giocatrice nostrana prova a scuotersi opponendo maggiore resistenza al pressing della rivale. Nel terzo game Jasmine riesce ad annullare tre palle break al termine di un gioco lunghissimo (il più lungo di tutto il confronto) avendo poi l’opportunità di strappare, per la prima volta, alla Wang la battuta, avanti 4-3: tre palle break a disposizione dell’azzurrina però non capitalizzate. Scarsa concretezza che costa caro poco dopo quando la classe ’96 è costretta a concedere ancora una volta il break nel gioco successivo, dovendo alzare bandiera bianca nel 10° game (6-4).













Foto: profilo twitter Federtennis