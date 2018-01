Tennis, Serena Williams: “Sono una giocatrice migliore, merito della maternità. Voglio 25 Slam e battere il record”

Serena Williams ha rilasciato una bella intervista a Vogue. L’ex numero 1 al mondo sembra essere raggiante: “Sì, adesso sono una giocatrice migliore. Merito della maternità“. La statunitense annuncia che rientrerà più forte che mai e a 36 anni punta ancora in alto. La copertina del celebre giornale, condivisa con la sua Olympia, è il rilancio di una giocatrice eterna che parla delle difficoltà fisiche riscontrate durante la maternità come “coaguli di sangue nei polmoni e le prime sei settimane di maternità trascorse senza potersi alzare dal letto“.

Il suo grande obiettivo è superare il record di 24 Slam vinti da Margaret Court: “Lo dico con tutta la forza del mondo: voglio arrivare almeno a 25 titoli. So bene quanto può essere difficile ma so anche che la mia bambina mi dà una forza supplementare. Se sono troppo ansiosa, rischio di perdere un match. Ogni ansia sparisce quando sei madre. Sapere che c’è tua figlia che ti aspetta mette ogni cosa al suo posto. Non ho bisogno di soldi, non cerco il prestigio. Li bramo, li desidero, ma non ho bisogno di loro“.













(foto pagina Facebook Australian Open)