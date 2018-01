Tennis, Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Giocherà USA-Olanda in Fed Cup

Serena Williams sta per tornare in campo. Dopo aver partorito la piccola Alexis Olympia Junior lo scorso 1° settembre, l’ex numero 1 del Mondo aveva rinunciato a presentarsi agli Australian Open perché non ancora al top della forma. Dopo poche settimane da quella rinuncia forzata, la statunitense è stata convocata dalla propria Nazionale per giocare il quarto di finale della Fed Cup: sfida all’Olanda prevista il 10-11 febbraio ad Asheville.

Un rientro morbido per rappresentare il suo Paese e per cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In campo con lei ci sarà anche la sorella Venus (ultima volta insieme addirittura tre anni fa, Serena non gioca con la difesa a stelle e strisce dall’aprile 2015) e CoCo Vandeweghe, mentre la quarta convocazione verrà svelata soltanto settimana prossima.