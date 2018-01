Tennis, Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP?

Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012).

Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino di Manacor ai quarti di finale per ridurre lo svantaggio: lo spagnolo, infatti, non è riuscito a difendere i punti ottenuti lo scorso anno sul cemento di Melbourne (persa l’atto conclusivo proprio contro il suo eterno rivale) mentre Federer ha bissato il successo di dodici mesi fa. Cosa deve fare Roger Federer per tornare in cima alle classifiche mondiali?

L’appuntamento è alla prima settimana di marzo quando si disputeranno gli ATP 500 di Dubai e Acapulco. Nadal deve difendere i 300 punti che ha conquistato lo scorso anno perdendo la Finale contro Querrey nel torneo messicano. Federer, invece, ne deve conservare soltanto 45 (venne clamorosamente eliminato da Evgeny Donksoy al secondo turno della competizione mediorientale). Sicuramente lo spagnolo sarà ad Acapulco mentre non sappiamo ancora se lo svizzero parteciperà al torneo di Dubai. Dunque, Federer sarà numero 1 il prossimo 5 marzo se:

– Vincerà il torneo di Dubai indipendentemente dal risultato di Nadal

– Nadal non arriverà in finale ad Acapulco