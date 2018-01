Australian Open 2018: si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno

Gli Australian Open 2018 alzano il loro sipario. A Melbourne comincia il primo Slam dell’anno e tocca subito al numero uno del mondo. Rafa Nadal farà il suo esordio nel torneo come penultimo match sulla Rod Laver Arena, sfidando il dominicano Victor Estrella Burgos, 37 anni e numero 81 del ranking ATP

Ad aprire il principale campo degli Australian Open ci penserà, però, Francesca Schiavone. Sarà una sfida tra campionesse del Roland Garros, visto che la milanese troverà dall’altra parte della rete Jelena Ostapenko, proprio l’ultima giocatrice che ha trionfato a Parigi. Un sorteggio sicuramente sfortunato per Francesca, visto che la lettone, testa di serie numero sette, è una delle possibili outsider per la vittoria finale.

Tornando al tabellone maschile, entra in scena un altro dei grandi favoriti. Grigor Dimitrov, ultimo vincitore delle ATP Finals e numero tre del seeding, affronta il qualificato austriaco Dennis Novak. Il bulgaro deve difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno, quando perse al quinto set da Nadal.

Sarà una giornata importante anche per i tifosi di casa, visto che sono davvero tanti i giocatori australiani a scendere in campo. In campo maschile tocca a Nick Kyrgios che affronta il brasiliano Rogerio Dutra Silva e poi anche a Matthew Ebden, impegnato con il gigante americano John Isner; mentre in campo femminile fanno il loro esordio Daria Gavrilova e Samantha Stosur, che sfidano rispettivamente Irina Falconi e Monica Puig.

In campo anche la numero due del mondo Caroline Wozniacki, che sfida la rumena Mihaela Buzarnescu. Nel tabellone femminile ci sono poi due sfide sicuramente molto avvincenti: la prima è quella tra Venus Williams e Belinda Bencic, mentre la seconda è quella tra Sloane Stephens e Shuai Zhang. Due partite senza dubbio che valgono probabilmente più di un primo turno.