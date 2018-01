Tennis, Australian Open 2018: quando gioca Rafael Nadal il 15 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo.

Lunedì 15 gennaio è il giorno del debutto di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Lo spagnolo affronterà il dominicano Victor Estrella Burgos nel primo turno dello Slam che apre la stagione del tennis: il mancino di Manacor parte con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere particolari problemi ad avere la meglio sul rivale per proseguire la propria marcia verso la Finale del torneo.

il numero 1 al mondo esordirà attorno alle ore 09.00 italiane (le 19 locali). Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Rafael Nadal-Estrella, match valido per il primo turno degli Australian Open 2017. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Sky Go ed Eurosport Player, e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 GENNAIO:

09.00 Rafael Nadal vs Victor Estrella Burgos













(foto Twitter ATP World Tour)