Calcio, quando ritorna la Serie A 2018? Si gioca il 21 gennaio: programma, calendario, orari e tv. Spicca Inter-Roma

La Serie A 2018 sta per tornare, la pausa invernale è quasi finita, la piccola sosta concessa alle squadre dopo aver giocato durante le festività natalizie si sta per concludere. Il campionato italiano di calcio tornerà domenica 21 gennaio con la 21^ giornata: si torna finalmente a giocare per la gioia di tutti gli appassionati e i tifosi, incomincia la fase calda della stagione, il rush finale sta per partire.

Si ritorna con il botto perché il posticipo serale prevede la super sfida tra Roma e Inter in lotta per un posto in Champions League. La lotta per lo scudetto vedrà invece la sfida a distanza tra Napoli e Juventus: i partenopei saranno impegnati nel lunch match contro l’Atalanta, i bianconeri replicheranno lunedì sera contro il Genoa.

La Serie A 2018 di calcio tornerà domenica 21 gennaio dopo la sosta invernale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite valide per la 21^ giornata di campionato che si disputerà dopo la pausa. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sku Go e Premium Player.

DOMENICA 21 GENNAIO:

12.30 Atalanta-Napoli

15.00 Verona-Crotone

15.00 Sassuolo-Torino

15.00 Lazio-Chievo

15.00 Sampdoria-Fiorentina

15.00 Bologna-Benevento

15.00 Udinese-SPAL

18.00 Cagliari-Milan

20.45 Inter-Roma

LUNEDI’ 22 GENNAIO:

20.45 Juventus-Genoa