Tennis, Australian Open 2018: le partite di domani (16 gennaio). Esordio per Federer e Djokovic. In campo anche Halep e Sharapova

Gli Australian Open hanno alzato il loro sipario con i match del primo turno nel tabellone maschile e femminile. Tanti i big scesi in campo la scorsa notte e altrettanti che lo faranno in questa. C’è sicuramente grande attesa per Roger Federer e Novak Djokovic, ma attenzione anche tra le donne ai match di Simona Halep e Maria Sharapova. Esordio anche in tabellone anche per cinque italiani, in particolare Fabio Fognini e Camila Giorgi

Il campione in carica comincia la difesa del suo titolo contro lo sloveno Aljaz Bedene, numero 51 del mondo. Sarà il penultimo match della Rod Laver Arena, che ospiterà anche l’esordio del tedesco Alexander Zverev, opposto all’azzurro Thomas Fabbiano in un match sulla carta proibitivo per il nostro portacolori.

Torna a giocare una partita ufficiale Novak Djokovic, che fa il suo debutto stagionale contro l’americano Donald Young, numero 63 della classifica mondiale. Restando sempre in campo maschile molto interessante la sfida tra il giovane statunitense Frances Tiafoe e l’argentino Juan Martin Del Potro, probabilmente tra i match più belli del primo turno di questi Australian Open.

Esordio anche per Dominic Thiem e Stan Wawrinka, che affrontano rispettivamente l’argentino Guido Pella e il lituano Ricardas Berankis. In campo anche David Goffin contro il tedesco Matthias Bachinger. Tra i match da segnare assolutamente c’è quello tra due dei migliori giovani in circolazione: il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis e il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore dell’ATP di Sydney.

Passando al tabellone femminile la numero uno del mondo Simona Halep entra in scena contro la wild card australiana Destanee Aiava. Ad aprire, però, il programma sulla Rod Laver Arena ci penserà Karolina Pliskova, che affronta la paraguaiana Veronica Cepede Royg.

Sullo stesso campo, ma a chiudere il programma serale, match molto interessante e combattuto tra l’australiana Ashleigh Barty e la bielorussa Aryna Sabalenka. Sfida che interessa anche Camila Giorgi, visto che la vincente incrocerebbe l’azzurra, in caso di successo sulla qualificata russa Anna Kalinskaya, al secondo turno.

Esordio anche per Garbine Muguruza e Maria Sharapova, che attendono rispettivamente la francese Jessika Ponchet e la tedesca Tatjana Maria. Derby germanico per Angelique Kerber, che affronta la connazionale Anna-Lena Friedsam, mentre sfida molto complicata per la britannica Johanna Konta (numero 9 del seeding) contro l’americana Madison Brangle.

Foto: pagina twitter Roger Federer