Tennis, Australian Open 2018 – Il tabellone di Fabio Fognini: rischi Goffin, Berdych e Del Potro. Dalla parte di Djokovic e Federer

Fabio Fognini è la carta migliore dell’Italia maschile agli Australian Open 2018. Il ligure è l’unica testa di serie della nostra spedizione e proverà a farsi largo in un tabellone non certamente semplice. Il giocatore di Arma di Taggia esordirà contro l’argentino Zeballos, poi eventualmente sfiderà il vincente della sfida tra Donskoy e Mayer. Due turni assolutamente alla portata per l’azzurro che però dovrà letteralmente superarsi al terzo turno visto che con buona probabilità si troverà di fronte il belga David Goffin, testa di serie numero 7.





Un avversario tostissimo e difficilmente battibile, servirebbe l’impresa per accedere agli ottavi di finale dove ci potrebbero essere o il ceco Thomas Berdych o l’argentino Juan Martin del Potro. Fognini è poi dalla parte del tabellone di Novak Djokovic e Roger Federer quindi i turni successivi potrebbero proporre degli scontri da urlo ma bisognerà giocare davvero al massimo sul cemento di Melbourne sperando di arrivare almeno alla seconda settimana.













(foto Twitter ATP World Tour)