Tennis, Australian Open 2018: Andreas Seppi vola al secondo turno. L’azzurro supera Moutet in 4 set

Missione compiuta per Andreas Seppi che supera il primo turno degli Australian Open 2018 battendo il francese, n.155 del mondo Corentin Moutet, con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-2 in 2 ore e 57 minuti di partita. Prestazione di alti e bassi per il bolzanino che affronterà nel prossimo round il giapponese Yoshihito Nishioka (n.168 del mondo) in un confronto, sulla carta, non impossibile per il nostro portacolori.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Andreas che fatica a trovare la misura del campo ed il ritmo nello scambio. Ne approfitta il transalpino che, con facilità, strappa il servizio in due occasioni all’azzurro, mettendo in mostra un tennis di buona qualità al cospetto di un Seppi contratto sul cemento australiano.

Nel secondo parziale c’è la reazione del giocatore nostrano che conquista due break di vantaggio immediatamente, andando avanti 3-0. Il servizio però non asseconda il n.76 del mondo consentendo a Moutet di rientrare in partita e pareggiare i conti sul 4-4. Gli alti e bassi, però, si susseguono in questa frazione ed è Seppi a spuntarla grazie a due vincenti di pregevole fattura che valgono il set (6-4).

Nel terzo parziale, dopo un brutto 2° game costato la battuta, l’italiano riesce subito a rimettersi in carreggiata non concedendo più nulla al proprio avversario, infilando una serie di 6 giochi a zero, mettendo a nudo le grosse deficienze nello scambio prolungato del francese che può fare davvero poco. Sul 6-2 Andreas si porta avanti nel computo complessivo dei parziali.

Nel quarto set, sull’inerzia della frazione vinta precedentemente, il bolzanino continua a martellare con grande decisione centrando così due break nel quinto e settimo gioco e chiudendo le ostilità in modo convincente.













CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis