Tennis, ATP Doha 2018: Thomas Fabbiano esce al primo turno. Passa il georgiano Basilashvili

Dura 78′ il torneo ATP 250 di Doha per Thomas Fabbiano, che cede al primo turno al georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 59 del ranking mondiale (14 posizioni meglio del nostro rappresentante), che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3.

Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel corso del terzo gioco si procura le prime palle break (due non consecutive), ma il georgiano si salva e nel game successivo opera lo strappo, portandosi 3-1 e servizio. L’italiano riesce a riequilibrare la contesa nel corso del settimo gioco, quando trova il controbreak alla terza occasione, dopo essere stato avanti 0-40. Nell’ottavo gioco l’azzurro si riporta in parità, poi Basilashvili tiene il servizio nel nono game salendo 5-4. Quando Fabbiano va a servire per restare nel set, si spegne la luce e il georgiano strappa il servizio a zero, conquistando il primo parziale.

Nel secondo set è Fabbiano il primo a dover salvare delle palle break, nel corso del quarto gioco: Basilashvili si procura ben quattro opportunità ma non le sfrutta, e così l’azzurro si porta sul 2-2. Il discorso è soltanto rinviato al turno successivo al servizio dell’italiano, che sale 30-0, prima di subire quattro punti consecutivi che consegnano il break al georgiano. Fabbiano reagisce immediatamente trovando subito il controbreak a 15. Nell’ottavo gioco però, quando l’azzurro serve per andare sul 4-4, Basilashvili si porta 0-40 ed alla seconda occasione sale 5-3, andando a servire per il match. La reazione di Fabbiano è tutta nel primo 15, che l’italiano conquista, poi l’avversario sale in cattedra, infila quattro punti e si qualifica per il secondo turno.

ATP 250 Doha – Primo turno

Basilashvili (Geo) b. Fabbiano (Ita) 64 63













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federtennis Costantini