Sport invernali, la gioia del presidente CONI Giovanni Malagò: “Grande Italia!”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come scrive l’ANSA, nella giornata odierna è stato molto attivo su Twitter, per complimentarsi con gli atleti azzurri per le numerose vittorie ottenute. Ad aprire questa giornata rivelatasi poi fantastica per i colori azzurri, è stata la tripletta femminile nello sci alpino, che il numero uno ha così commentato: “Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno“, il tutto condito da tre applausi per le nostre sciatrici, che hanno monopolizzato il podio della discesa libera di Bad Kleinkirchenheim. La seconda perla di giornata è giunta da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, che si sono imposti nella Team Sprint a tecnica libera dello sci di fondo, in una delle specialità che sarà presente alle prossime Olimpiadi Invernali.

Il presidente ha così scritto: “Federico Pellegrino, dopo la splendida vittoria nell’individuale di ieri, oggi ha fatto il bis, in coppia con Dietmaer Noeckler, nella Team Sprint! Grande Italia sulla pista di Dresda!!!“. Infine, ma ultimo soltanto in ordine temporale, il trionfo di Arianna Fontana nello short track: “Straordinaria Arianna Fontana agli Europei di Short Track. La portabandiera degli azzurri nella cerimonia d’apertura dell’Olimpiade di PyeongChang ha vinto l’oro nei 1.000 metri e conquistato il titolo continentale “Overall”. Seconda, splendida, Martina Valpecina. BRAVE!“.













Foto: Wikipedia

