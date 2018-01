Snowboard: Edwin Coratti si esalta in PGS a Bansko. La medaglia a PyeongChang non è più un sogno

Ultimo week-end per la Coppa del Mondo di snowboard alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang: lo scorso fine settimana il massimo circuito internazionale è andato in scena sulle nevi bulgare di Bansko, con due PGS tra venerdì e domenica. Molto bene l’Italia con rotta verso i Giochi Olimpici.

Ad esaltarsi sul pendio bulgaro è Edwin Coratti, l’uomo più in forma della nazionale azzurra per quanto riguarda la disciplina. Nella specialità a Cinque Cerchi l’altoatesino ha trovato due podi in entrambe le gare, migliorandosi addirittura dal venerdì alla domenica (prima terzo, poi secondo). Quattro volte nella top-3 in stagione per l’azzurro, ben tre volte nelle ultime quattro prove, a testimonianza di uno stato di forma eccezionale. Se la condizione sulle nevi asiatiche di PyeongChang sarà questa, nulla sarà precluso al 26enne, che potrà puntare addirittura alle medaglie. Il grande favorito per la prova olimpica si conferma Nevin Galmarini, svizzero che guida nettamente la classifica di Coppa. Andando a vedere i risultati degli altri azzurri, strappa la qualificazione olimpica Mirko Felicetti con l’ottima quarta piazza di venerdì (battuto nella Small Final proprio dal connazionale), non perfetti invece Aaron March e Roland Fischnaller.

Tra le donne è arrivata domenica la migliore prestazione stagionale di Nadya Ochner. In extremis l’altoatesina è riuscita a timbrare un buon risultato che le vale la qualificazione olimpica. Con grande stupore per gli addetti ai lavori non c’è stato l’attesissimo 2/2 per il fenomeno Ester Ledecka. La ceca ha dominato la gara di venerdì e, quando sembrava lanciata verso il bis domenica, ha sbagliato gravemente, venendo eliminata ai quarti di finale. Sarà comunque lei la candidata per la medaglia d’oro olimpica.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB FIS Snowboard World Cup

Foto: FB Snowboard World Cup