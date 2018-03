Snowboard, Coppa del Mondo 2018: le classifiche finali del big air. Vittorie per l’austriaca Anna Gasser e per lo statunitense Chris Corning

La vittoria finale nella classifica di Coppa del Mondo di snowboard, nella specialità del big air è andata allo statunitense Chris Corning tra gli uomini ed all’austriaca Anna Gasser tra le donne. Nella classifica maschile, alle spalle dell’americano, che ha trionfato con 1800 punti, frutto di un primo ed un secondo posto in cinque tappe, si è piazzato Yuri Okubo: il nipponico si è attestato a quota 1500. Terzo posto per l’elvetico Jonas Boesiger, il quale, grazie al secondo posto a Quebec City, ha strappato il gradino più basso del podio nella generale con 1464.

Diversi gli italiani in classifica: gran balzo in avanti di Nicola Liviero, sesto in Canada, che chiude 15° con 800 punti, mentre Emil Zulian, quarto nell’ultima gara, è 18° a quota 695. Alberto Maffei, che ha rappresentato l’Italia nella specialità alle Olimpiadi Invernali, si attesta al 20° posto con 676. Nicola Dioli chiude 57° proprio con i 180 punti conquistati a Quebec City, mentre a quota 80, bottino ottenuto a Milano, troviamo Loris Framarin, in 70ma piazza. Infine Cesare Emanuele Girotto, sempre con quanto ottenuto nella tappa italiana, chiude 84° con 36.

Classifica finale Coppa del Mondo snowboard 2018 – Big air maschile (Top 5)

1 CORNING Chris USA 1800.00

2 OKUBO Yuri JPN 1500.00

3 BOESIGER Jonas SUI 1464.00

4 PARROT Max CAN 1450.00

5 ROISLAND Mons NOR 1278.20

Tra le donne vince l’austriaca Anna Gasser, che con 2000 punti ha preceduto di un’incollatura la nipponica Miyabi Onitsuka, seconda a quota 1960, e la statunitense Julia Marino, vincitrice in Canada, giunta terza con 1940. L’unica italiana in graduatoria è Margherita Meneghetti, 44ma con i 110 punti rimediati nella prima tappa stagionale.

Classifica finale Coppa del Mondo snowboard 2018 – Big air femminile (Top 5)

1 GASSER Anna AUT 2000.00

2 ONITSUKA Miyabi JPN 1960.00

3 MARINO Julia USA 1940.00

4 SOMAINI Carla SUI 1620.00

5 MAAS Cheryl NED 1480.00













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it