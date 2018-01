Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Una squadra a forte trazione ‘femminile’

Dal 9 al 25 febbraio avrà finalmente inizio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). Sul ghiaccio coreano i pattini veloci dello short track si sfideranno andando in caccia dei metalli più pregiati. Saranno 7 gli azurri a rappresentare l’Italia. Una preponderanza femminile con 5 donne contro i soli 2 uomini in conseguenza della mancata qualificazione della staffetta maschile ai Giochi.

I CONVOCATI DELLO SHORT TRACK ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Uomini: Yuri Confortola, Tommaso Dotti.

Donne: Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Lucia Peretti, Martina Valcepina.

La stella polare della squadra non può che essere lei, Arianna Fontana, la nostra portabandiera. La campionessa valtellinese si presenta ai nastri di partenza forte del settimo titolo europeo allround conquistato a Dresda (Germania). Un palmares ragguardevole con 5 medaglie olimpiche (1 oro e 4 argenti), 14 mondiali (1 oro, 6 argenti e 7 bronzi) e 41 continentali (24 ori, 12 argenti e 5 bronzi). Un forziere più che un curriculum quello dell’Angelo Biondo nel quale però manca il risultato massimo, ovvero l’oro a cinque cerchi. Le specialità saranno sempre le stesse: 500, 1000 e 1500 metri con la prima e la terza distanza più gradite ma con la seconda pur sempre da considerare.

Movimento al femminile che però non ha solo una freccia nella propria faretra. Parliamo di Martina Valcepina, la “mamma volante” che, tornata a gareggiare dopo aver dato alla luce nel settembre 2014 le splendide gemelline Rebecca e Camilla, ha messo in mostra grandi qualità nella velocità pura. I due podi nei 500 metri nelle tappe di Coppa del Mondo a Dordrecht (Olanda) e Seoul (Corea) certificano le qualità della 25enne nativa di Sondalo. In più, la piazza d’onore ottenuta nell’overall europeo, grazie al doppio successo nei 500 e 1500 metri, dicono che la Valcepina è atleta in evoluzione in grado di sorprendere.

A completamento della fortissima squadra femminile Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto e Lucia Peretti cercheranno di mettersi in luce e chi sarà chiamata in causa per la staffetta darà il proprio contributo. La squadra femminile, infatti, è reduce dal bronzo olimpico di Sochi (Russia) e si spera arrivi una conferma anche a PyeongChang.

Si sorride un po’ di meno, invece, nel settore maschile. Il mancato pass a cinque cerchi nella prova a squadre ha influito negativamente sulla numerosità dei convocati e, nello stesso tempo, la competitività dei ragazzi non è stata all’altezza delle compagne di squadra. Va da sé che Tommaso Dotti e Yuri Confortola siano quelli che meglio degli altri si sono comportati in World Cup.

