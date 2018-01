Short Track, Europei 2018: Fontana-Valcepina, la coppia d’oro che fa sognare l’Italia

Arianna Fontana e Martina Valcepina, la coppia azzurra che fa sognare in vista delle Olimpiadi. Sono stati degli Europei semplicemente stellari per la nazionale italiana di short track, che al femminile ha monopolizzato il gradino più alto del podio e ha fatto intravedere segnali positivi anche al maschile.

Un vero e proprio dominio quello dell’Italia tra le donne. Ancora una volta il palcoscenico se lo è preso la Fontana, che ha conquistato il settimo titolo Overall della carriera. L’ennesimo capitolo di una storia fantastica per la valtellinese, che si presenta in grandissima forma in quel di PyeongChang. La portabandiera azzurra è stata protagonista di una formidabile rimonta nella giornata di ieri, con il successo nei 1000m e il secondo posto nei 3000m, che le hanno permesso di superare la Valcepina in classifica.

Quest’ultima si era presa tutta l’attenzione in un sabato semplicemente perfetto. Una doppietta d’oro, con il trionfo prima nei 1500m e poi nei 500m. Martina, poi, non è riuscita a confermarsi anche il giorno seguente, cedendo sotto i colpi di un’inarrestabile Fontana, ma sono comunque degli Europei da incorniciare per la valtellinese, che si presenta anche lei con grandi ambizioni alle Olimpiadi.

Proprio in vista dell’appuntamento olimpico questo weekend lascia davvero ben sperare. La valtellinese andrà alla caccia dell’unico oro della carriera e a Dresda ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa infinita, ma anche la skater di Sondalo ha tutte le carte per puntare a qualcosa di eccezionale in Corea, anche perchè in Coppa del Mondo è stata tra le migliori, specialmente nei 500m.

Serviva una reazione in campo maschile dopo una Coppa del Mondo complicata e che ha visto gli azzurri mancare la qualificazione olimpica in staffetta. Sono stati degli Europei positivi soprattutto per Tommaso Dotti, capace di sfiorare il podio nei 1000m, chiusi al quarto posto. Anche il quartetto della staffetta ha saputo cancellare la delusione dei mesi precedenti e si è qualificato con autorità per la finale, non riuscendo poi a centrare la medaglia, chiudendo dietro alle fortissime Olanda, Russia ed Ungheria.

Foto: Renzo Brico