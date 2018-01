Serie A 2018, 22^ giornata: Roma-Sampdoria 0-1. Zapata sbanca l’Olimpico, Florenzi sbaglia un rigore

La Sampdoria ha sconfitto la Roma per 1-0 nel posticipo della 22^ giornata della Serie A. I blucerchiati hanno espugnato l’Olimpico grazie a una rete di Zapata all’80’: Murru mette in mezzo, il compagno di squadra scaraventa un bel mancino alle spalle di Alisson e sblocca il risultato dopo la convalida del Var (c’erano dubbi sulla posizione di partenza di Murru). I giallorossi, che avevano già pareggiato con la Samp nel recupero disputato pochi giorni fa, escono con le ossa rotta e rimangono al quinto posto in classifica mancando il sorpasso sull’Inter e sciupando una ghiotta occasione per avvicinarsi alla Lazio.

La partita è stata vibrante e le due squadre non si sono risparmiate, creando diverse occasioni da rete. Allison ha salvato su Barreto al 17′ e poi su Zapata al 28′. La Roma ha avuto a disposizione un calcio di rigore al 38′ per fallo di mano di Bereszynski su tiro di Under ma Viviano ha parato su Florenzi. Nella stessa ripresa lo stesso Under ha provato a sorprendere il portiere al 50′. I padroni di casa hanno fatto forcing nella seconda parte della ripresa, ma è stata la Samp a passare in vantaggio e a chiudere i conti.













(foto profilo Twitter Roma)