Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme 2018: Dario Cologna e Ingvild Oestberg possono gestire un buon margine in vista del temibile Cermis

Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018. Gli atleti lasciano le intemperie di Oberstdorf e sbarcano in Italia, in Val di Fiemme, per gli ultimi due giorni di gare che decreteranno chi succederà ai vincitori della scorsa stagione, il russo Sergey Ustiugov e la norvegese Heidi Weng, entrambi ancora in lizza anche in questa edizione. Al comando, al momento, tra gli uomini troviamo saldamente lo svizzero Dario Cologna che può vantare ben 53 secondi di vantaggio proprio su Ustiugov e 1:07 sul norvegese Martin Johnsrud Sundby. Per tutti gli altri i distacchi sono ampi e quasi impossibili da recuperare. Tra le donne, invece, domina la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg che deve gestire 57 secondi di vantaggio sulla connazionale Weng, mentre la terza classificata, la statunitense Jessica Diggins è a quasi due minuti, e non le rimarrà che puntare ad un successo parziale. Per quanto riguarda i nostri colori, gli azzurri (senza Federico Pellegrino) cercano qualche soddisfazione dopo alcuni buoni sprazzi messi in mostra in questo Tour de Ski. Francesco De Fabiani, per esempio, cercherà di bissare il podio ottenuto ad Oberstdorf, mentre tra le donne Elisa Brocard avrà come obiettivo di rimanere nelle posizioni che contano, dopo qualche buon segnale.

Siamo arrivati all’ultimo sforzo e, visto ciò che attende ai protagonisti, non potevamo utilizzare un termine più azzeccato. Il programma, infatti, nella giornata di sabato prevede le prove in tecnica classica, mentre si concluderà con l’ascesa al Cermis di domenica al termine della prova ad inseguimento di 9km a tecnica libera.

PROGRAMMA TOUR DE SKI VAL DI FIEMME 2018

sabato 6 gennaio

ore 14.15 10km tecnica classica donne partenza di massa

ore 15.45 15km tecnica classica uomini partenza di massa

domenica 7 gennaio

ore 11.30 inseguimento donne 9km tecnica libera

ore 14.30 inseguimento uomini 9km tecnica libera

CLASSIFICA UOMINI TOUR DE SKI 2018:

1 DARIO COLOGNA SVI 1:42.13.1

2 SERGEY USTIUGOV RUS +53.0

3 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY NOR +1:07.6

4 ALEX HARVEY CAN +1:23.1

5 ALEXANDER BOLSHUNOV RUS +1:26.7

6 ALEXEY POLTORANIN KAZ +1:35.7

7 HANS CHRISTER HOLUND +1:37.8

8 ALEXEY CHERVOTNIKI RUS +1:44.3

9 THOMAS BING GER +1:59.0

10 MAURICE MANIFICAT FRA +1:59.0

CLASSIFICA DONNE TOUR DE SKI 2018:

1 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 1:19:10.1

2 WENG Heidi NOR +57.0

3 DIGGINS Jessica USA +1:56.7

4 PARMAKOSKI Krista FIN +2:09.1

5 NISKANEN Kerttu FIN +2:34.0

6 FESSEL Nicole GER +2:39.8

7 BJORNSEN Sadie USA +2:47.0

8 HAAG Anna SWE +2:54.2

9 STADLOBER Teresa AUT +2:57.5

10 SEDOVA Anastasia RUS +2:58.2













alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Dario Cologna