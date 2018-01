Sci di fondo, Tour de Ski 2018 – Classifica generale: Dario Cologna allunga su Ustiugov e Sundby e si presenta in Val di Fiemme con un minuto di vantaggio

Si chiude la seconda tappa del Tour de Ski ad Oberstdorf con un grande vincitore: lo svizzero Dario Cologna. Il leader della classifica generale, infatti, grazie al quarto posto di oggi porta a 53 i secondi di vantaggio sul russo Sergey Ustiugov, mentre il terzo classificato, Martin Johnsrud Sundby accusa già 1:07 minuti dalla vetta. Quarta posizione per il canadese Alex Harvey a 1:23, davanti al russo Alexander Bolshunov ed al kazako Alexey Poltoranin. Per quanto riguarda l’Italia, Francesco De Fabiani, ottimo terzo oggi, si porta in quindicesima posizione a 2:25, mentre Giandomenico Salvadori è trentottesimo. Escono dalla classifica Maicol Rastelli e Federico Pellegrino che non hanno preso via alla gara di oggi. Nella classifica generale della Coppa del Mondo rimane, invece, tutto invariato, con Johannes Hosflot Klaebo che rimane saldamente in vetta con oltre 200 punti di vantaggio sui russi Bolshunov e Ustiugov.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2018:

1 DARIO COLOGNA SVI 1:42.13.1

2 SERGEY USTIUGOV RUS +53.0

3 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY NOR +1:07.6

4 ALEX HARVEY CAN +1:23.1

5 ALEXANDER BOLSHUNOV RUS +1:26.7

6 ALEXEY POLTORANIN KAZ +1:35.7

7 HANS CHRISTER HOLUND +1:37.8

8 ALEXEY CHERVOTNIKI RUS +1:44.3

9 THOMAS BING GER +1:59.0

10 MAURICE MANIFICAT FRA +1:59.0

..

15 FRANCESCO DE FABIANI ITA +2:25.2

..

28 GIANDOMENICO SALVADORI ITA +3:55.0

..

42 DIETMAR NOECKLER ITA +5:11.0

..

52 MIRCO BERTOLINA ITA +5:55.7

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO 2018:

1 JOHANNES HOSFLOT KLAEBO NOR 752 PUNTI

2 ALEXANDER BOLSHUNOV RUS 513 PUNTI

3 SERGEY USTIUGOV RUS 507 PUNTI

4 MAURICE MANIFICAT FRA 481 PUNTI

5 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY NOR 481 PUNTI

6 ALEX HARVEY CAN 463 PUNTI

7 HANS CHRISTER HOLUND NOR 391 PUNTI

8 DARIO COLOGNA SVI 327 PUNTI

9 SIMEN HEGSTAD KRUEGER NOR 320 PUNTI

10 ALEXEY CHERVOTNIK RUS 318 PUNTI

14 FEDERICO PELLEGRINO ITA 235 PUNTI

24 FRANCESCO DE FABIANI ITA 117 PUNTI

54 GIANDOMENICO SALVADORI ITA 36 PUNTI

72 DIETMAR NOECKLER ITA 21 PUNTI

81 MAICOL RASTELLI ITA 13 PUNTI













