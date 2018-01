Speed skating, Europei Kolomna 2018: un test per Pyeongchang, l’Italia vuol rispondere presente

Da domani si inizia a fare sul serio. Si preannuncia un weekend di grande interesse per lo speed skating internazionale con gli Europei di scena a Kolomna (Russia). Una tre giorni dal forte sapore a Cinque Cerchi per la distanza che ci separa dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), tra poco più di un mese. Un test olimpico probante in cui tutti gli atleti più forti del Vecchio Continente si esibiranno per verificare la loro condizione e comunque centrare obiettivi prestigiosi nella rassegna europea.

Il format sulle singole distanze, diverso dalla combinazione allround/sprint di 12 mesi fa ad Heerenveen (Olanda), darà modo agli skater di simulare con ancor più precisione quanto avverrà sul ghiaccio coreano grazie anche a sfide e confronti interessanti. Di sicuro, i Paesi Bassi saranno la nazionale di riferimento. Guidata dagli assi Sven Kramer ed Ireen Wust, miniere di successi olimpici, mondiali e continentali, la nazionale tulipana è quella che da sempre caratterizza in un modo o nell’altro il darsi in pista. Al di là infatti dei nomi citati, la profondità del movimento è talmente ampia da consentire alla selezione arancione di essere in lizza per la vittoria in ogni specialità: dalla velocità pura alle prove “distance”. In questo contesto, spetterà, probabilmente, alla squadra di casa, soprattutto a livello maschile, contrastare lo strapotere olandese. Pattinatori del calibro di Ruslan Murashov (miglior tempo al mondo nei 500 metri:34″02) e di Denis Yuskov (miglior prestazione mondiale della stagione nei 1500 metri: 1’41″02) possono dare un connotato diverso al contesto agonistico.

E l’Italia? La squadra azzurra arriva a Kolomna con tanta voglia di stupire. I risultati confortanti ottenuti in Coppa del Mondo dai ragazzi allenati da Maurizio Marchetto sono sotto gli occhi di tutti e ci si aspetta da loro risposte decise. Nel settore maschile, il fiore all’occhiello lo si ha nei 5000 metri dove Nicola Tumolero (4° nella classifica di specialità in Coppa) ed Andrea Giovannini (4° per pochi centesimi nella prova di Calgary, in Canada) sono in lizza per la top3 anche se non sarà affatto semplice. Kramer, la coppia tedesca formata da Patrick Beckert / Moritz Geisreiter e il norvegese Sverre Lurre Pedersen sono avversari decisamente forti. Tuttavia la crescita esibita dai nostri due portacolori è notevole ed i primati personali, letteralmente abbattuti in stagione, fanno sognare. Prospettive simile anche nel team pursuit: il podio di Salt Lake City ha portato il nostro terzetto nell’elite. Da non sottovalutare, inoltre, il poliedrico Giovannini nella mass start, in grado di stupire tutti e vincere a Calgary (Canada).

Nella medesima specialità, al femminile, c’è Francesca Lollobrigida. Uscita vittoriosa dall’ultima prova di Coppa negli States e in vetta alla graduatoria della distanza, la romana vuol dare continuità ai propri risultati dimostrando le proprie qualità prima nella competizione continentale ed ancor più in quella olimpica. Francesca, maturata tantissimo in queste due stagioni grazie anche all’esperienza in Olanda, non vuol caricarsi di troppe responsabilità ma i risultati ottenuti creano aspettative sul proprio conto e bisognerà mantenerle alla prova dei fatti.













Foto: pagina facebook Andrea Giovannini