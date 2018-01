Sci di fondo, Coppa del Mondo Seefeld 2018: programma, orari e tv

Seefeld, in Austria, sarà sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: non sono però in programma gare che vedremo in Corea del Sud. Sabato 27 spazio, come di consueto, alle sprint, maschile e femminile, che stavolta sarà in tecnica libera (ai Giochi sarà in classica), mentre domenica 28 si disputeranno la 15 km tl maschile e la 10 km tl femminile, entrambe con partenze di massa (ai Giochi le gare su queste distanze saranno disputate con identica tecnica, ma saranno con partenze ad intervalli).

Le finali del sabato ed entrambe le gare della domenica saranno visibili in tv su Eurosport e RaiSport+HD ed in streaming attraverso Eurosport Player e RaiPlay.

Sabato 27 gennaio

ore 11.15

Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

ore 13.45

Finali sprint tl femminile e maschile

Domenica 28 gennaio

ore 11.20

15 km tl mass start maschile

ore 14.30

10 km tl mass start femminile













Foto: Pier Colombo