Sci Alpino, Slalom femminile Flachau 2018 – Chiara Costazza: “Un risultato importante a pochi giorni dalle Olimpiadi!”

Una grande prestazione quella di Chiara Costazza a Flachau (Austria) nello slalom speciale, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Sulle nevi austriache la 33enne poliziotta di Pozza di Fassa ha ritrovato confidenza soprattutto per l’ottima seconda manche che le ha consentito di scalare la classifica fino al sesto finale.

“E’ un risultato che ci voleva. Ultimamente sciavo forte in allenamento e sbagliavo in gara, così mi giravano le scatole perche’ mi sono stufata di arrivare dietro ad avversarie che posso battere. La seconda manche era molto più regolare e adatta alle mie caratteristiche, con meno cambi di ritmo. Sono ritornata in primo gruppo ed è importante a poche settimane dalle Olimpiadi, anche se i distacchi dalle primissime rimangono importanti. Adesso qualche giorno di riposo e poi riprenderemo gli allenamenti con ancora maggiore grinta per gli ultimi appuntamenti che precedono la trasferta in Corea“.













Foto: Pentaphoto