Sci alpino, Lindsey Vonn: “È stato bello potersi allenare con l’Italia. Tornerò sicuramente!”

Lindsey Vonn ha iniziato il 2018 in Italia, allenandosi insieme alla squadra di velocità italiana sulla pista “La VolatA”, sul Passo San Pellegrino. “È la prima volta che mi alleno sulla La VolatA, una pista completa e impegnativa, anche se oggi ho fatto solo pochi giri“, ha dichiarato l’americana, parole riportata da La Gazzetta dello Sport. “Ringrazio il team Italia per l’ospitalità nel tracciato. È stata una bella opportunità potersi allenare con alcuni atleti italiani di punta e assieme alle mie compagne del team Usa. Una location ideale per il training, con piste di livello, in un ambiente straordinario e con un’accoglienza tipica italiana. Tornerò sicuramente“.

Vonn sta cercando di recuperare dai problemi alla schiena accusati nella prima parte di stagione, sfruttando un calendario che in questo periodo sta lasciato poco spazio alla velocità. La statunitense si è allenata insieme a Christof Innerhofer, Peter Fill e Werner Heel: i tre azzurri hanno terminato la loro sessione di allenamenti in Trentino, cosa che aveva già fatto Dominik Paris, fermatosi ieri. Vonn, invece, rimarrà sul Passo San Pellegrino fino a domenica.













Foto: Pier Colombo