Sci alpino, Gigante Kronplatz 2018: Marta Bassino seconda dopo la prima manche guidata da Mowinckel! Anche Federica Brignone per il podio!

La norvegese Ragnhild Mowinckel è in testa dopo la prima manche del gigante di Kronplatz. Sulla pista italiana la scandinava conferma di essere in un gran momento di forma e sta sicuramente vivendo la miglior stagione della carriera. Mowinckel bravissima soprattutto sul primo muro: è in quella parte del tracciato che ha costruito il suo primato in classifica.

Alle sue spalle staccata di soli 8 centesimi, però, c’è una ritrovata Marta Bassino. La piemontese torna quella della passata stagione e punta ora alla prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Davvero ottima la prestazione della nativa di Cuneo, che ha recuperato su tutte le avversarie proprio nel tratto finale, dove ha saputo portare via grande velocità.

Sul podio virtuale c’è anche la tedesca Viktoria Rebensburg, distante anche lei pochissimo da Mowinckel, appena 9 centesimi. Quarto posto per la svedese Sara Hector a 26 centesimi dalla vetta.

Una prima manche davvero ottima per i colori azzurri perché al quinto posto c’è Federica Brignone. La milanese è ancora in piena lotta per il podio e anche per la vittoria, visto che è staccata di 43 centesimi dalla norvegese. Subito dietro all’azzurra si piazza al sesto posto la giovane svedese Estelle Alphand a 49 centesimi dalla testa della classifica.

Sei atlete dunque in meno di cinque decimi, mentre dal settimo posto di un’ottima Irene Curtoni il distacco sale sopra il secondo. L’azzurra ha commesso un errore nella parte alta, poi ha sciato molto bene nella parte centrale e alla fine ha pagato 1.02 da Mowinckel. Completano la top ten la slovacca Petra Vlhova (1.24), la svedese Frida Hansdotter (+1.30) e l’austriaca Stephanie Brunner (+1.41).

Importante per la classifica di specialità l’uscita di Mikaela Shiffrin, che ha sbagliato proprio sul primo dosso ed è scivolata. Rebensburg ha la grande occasione di accorciare, mentre la francese Tessa Worley è undicesima a 1.49.













Foto: Trovati/Pentaphoto