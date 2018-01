Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Che assenze dalla Russia! Ahn, Shipulin e Ustiugov non partecipano

Arrivano le prime novità in merito alla presenza di atleti russi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le prime esclusioni che emergono sono davvero pesantissime: Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov. Parliamo della stella dello short track con un palmares da urlo, dell’Orso delle nevi che puntava a una sfilza di medaglie nello sci di fondo e di un biathleta di primo piano che poteva tranquillamente ambire a dei podi.

A comunicarlo è stato Stanislav Pozdnyakov, vice presidente del Comitato Olimpico Russo, all’agenzia stampa RIA Novosti. “Gli atleti non sono mai stati coinvolti in casi di doping durante la loro carriera, tuttavia non sono sulla lista degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi“: questa è stata la comunicazione scarna arrivata da Pozdnyakov.