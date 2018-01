Sci alpino, discesa Wengen 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani a Wengen, in Svizzera, va in scena una delle più classiche gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Lauberhorn, gli uomini jet si sfideranno in quella che insieme a quella di Kitzbuehel è forse la più spettacolare discesa della stagione. Occhi puntati su Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill, ma la concorrenza è agguerrita, a cominciare dei norvegesi Jansrud e Svindal, passando per gli austriaci Mayer e Kriechmayr. Anche Adrien Theaux può dire la sua, come ha ampiamente dimostrato in prova.

La gara prenderà il via alle 12,30. Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno la discesa di Wengen in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale della discesa di Wengen.

La startlist e i pettorali di partenza

1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

2 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head

3 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

4 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

5 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

6 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

9 292455 FILL Peter 1982 ITA

10 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon

11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

12 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli

13 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

14 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

15 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic

16 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

18 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

20 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

22 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

23 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

24 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head

25 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

26 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

27 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

28 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

29 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

30 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

31 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

34 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

35 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Head

36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head

37 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

38 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

39 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol

40 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Head

41 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

42 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon

43 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli

44 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head

45 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli

46 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

47 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

48 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

49 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

50 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

53 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic

54 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

55 6531217 WEISEL Kipling 1995 USA Stoeckli

56 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

57 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE

58 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli

59 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

60 6531127 DUFFY Drew 1995 USA

61 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic

62 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

Foto: Pentaphoto













Foto: Pentaphoto