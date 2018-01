Sci alpino, Discesa Wengen 2018 – I convocati dell’Italia: Paris, Innerhofer e Fill per il colpaccio sulla Lauberhorn

Si avvicina uno dei weekend più attesi della stagione di sci alpino: dal 12 al 14 gennaio appuntamento sulla leggendaria Lauberhorn di Wengen, il Tempio della velocità. Sulle nevi svizzere si disputerà una delle grandi classiche del Circo Bianco, appuntamento imperdibile della Coppa del Mondo. L’Italia si presenterà con sei azzurri che da domani martedì 9 gennaio saranno impegnati nelle prove.

Dominik Paris

Christof Innerhofer

Peter Fill

Emanuele Buzzi

Mattia Casse

Davide Cazzaniga

Venerdì 12 gennaio è in programma una combinata, sabato la mitica discesa libera, domenica uno slalom speciale (per cui attendiamo i convocati). Paris è reduce dalla vittoria di Bormio ed è tra i grandi favoriti insieme a Innerhofer che è dato in grande forma, attenzione al possibile colpaccio di Fill, detentore delle ultime due Sfere di Cristallo di specialità. L’Italia ha vinto la prova regina del weekend di Wengen soltanto quattro volte: l’ultima con Innerhofer nel 2013 preceduto dalla doppietta di Kristian Ghedina nel 1997 e nel 1995, ad aprire la strada fu Herbert Plank nel 1976.













(foto Pentaphoto)