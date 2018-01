Sci alpino, Discesa Garmisch 2018 – Dominik Paris: “Podio di fiducia verso le Olimpiadi: sono di nuovo veloce”

Dominik Paris ha conquistato un importantissimo secondo posto nella discesa di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. L’azzurro si è messo in luce sulle nevi tedesche e si lancia con maggiore convinzione verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fisi: “Oggi mi sono sentito bene e, a parte il passaggio dove Feuz ha fatto la differenza, ho sciato veloce e ho portato a termine una bella gara. Certamente questo podio è una buona iniezione di fiducia per le Olimpiadi, so che sono di nuovo veloce, dopo un periodo in cui ho fatto un po’ più fatica. Ora un po’ di riposo e poi un paio di giorni di allenamento in slalom per la combinata olimpica. Poi la partenza“.