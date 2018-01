Sci di fondo, Coppa del Mondo Seefeld 2018: Johannes Klaebo e Laurien van der Graaff vincono le sprint, quarto Federico Pellegrino

Sono il solito Johannes Hosflot Klaebo (al nono successo stagionale) e Laurien van der Graaff ad aggiudicarsi le prove sprint di Seefeld, in Austria, ultime tappa della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo prima dei Giochi Olimpici. Il norvegese, sempre più leader della classifica, ha dimostrato di disporre di una condizione strepitosa in vista di PyeongChang, mentre la svizzera centra il secondo successo stagionale (dopo Lenzerheide), sorprendendo le avversarie in un finale perfetto.

Per i nostri colori quattro atleti sono giunti alla fase finale, con Federico Pellegrino che chiude al quarto posto, e fuori dal podio per appena 9 centesimi. Il campione nato ad Aosta, tuttavia, non appare al top della condizione per colpa dei carichi di lavoro effettuati in settimana in vista di PyeongChang. Stefan Zelger viene eliminato nei quarti di finale, mentre tra le donne buona prestazione di Greta Laurent che conclude quinta la sua semifinale, mentre Gaia Vuerich termina il suo sabato nei quarti di finale.

GARA UOMINI (tracciato di 1,4km)

Quarti di finale

Nella prima serie Johannes Klaebo regola gli avversari senza patemi, chiudendo davanti allo svedese Calle Halfvarsson, stesso dicasi per Federico Pellegrino che, nella seconda, non lascia scampo all’americano Simeon Hamilton e al finlandese Ristomatti Hakola. Nessuna sorpresa anche nella terza, con il francese Lucas Chanavat che precede il norvegese Emil Iversen. Il nostro Stefan Zelger era impegnato nella quarta manche, ma ha concluso all’ultimo posto alle spalle del russo Gleb Retivykh e del francese Richard Jouve che brucia il norvegese Even Northug per un solo centesimo. Infine, nella quinta batteria il canadese Alex Harvey e l’elvetico Dario Cologna rispettano i pronostici e passano il turno in una serie particolarmente rapida che permette allo svizzero Jovian Hediger e al polacco Maciej Starega di passare alle semifinali come lucky loser.

Semifinali

Prima semifinale da grandi firme, e Johannes Klaebo domina ancora una volta, spingendo a tutta e chiudendo con il tempo di 2:50.78 superando Lucas Chanavat per 33 centesimi e Calle Halfvarsson per 52. Si ferma in quarta posizione a 2.52 il nostro Federico Pellegrino ma approfitta dei tempi altissimi della seconda e passa comunque alla finale. Nella seconda semifinale, infatti, vince Emil Iversen in 2:56.88 con Gleb Retivikh ad appena 4 centesimi e Richard Jouve, eliminato, a 7 centesimi. Out anche Alex Harvey e Dario Cologna.

Finale

Subito una sorpresa. Lucas Chanavat compie falsa partenza e viene ammonito. Si parte al secondo tentativo e, rispetto al turno precedente, Johannes Klaebo non forza immediatamente i ritmi. Federico Pellegrino preferisce mettersi al comando delle operazioni e passare senza patemi la prima salita. Nella discesa è Calle Halfvarsson a provare la fuga, ma Klaebo lo supera e si mette a spingere a tutta assieme a Chanavat. Il norvegese mette in scena un finale impressionante e centra l’ennesima vittoria del sua stagione. Secondo il francese a 48 centesimi, mentre è terzo Halfvarsson a 97 centesimi. Pellegrino è quarto a 1.06, davanti a Gleb Retiviky e ad Emil Iversen che ha perso terreno negli ultimi metri.

GARA DONNE (tracciato di 1,1km)

Quarti di finale

Nella prima manche passaggio del turno in scioltezza per Maiken Caspersen Falla e Sophie Caldwell che staccano la norvegese Kathrine Rolsted Harsem e la tedesca Victoria Carl che, nonostante questo, si qualificano come lucky loser, mentre nella seconda sono la svedese Linn Soemskar e la slovena Anamarija Lampic a passare al turno successivo. Out la tedesca Sandra Ringwald e la finlandese Mari Laukkanen. Nella terza batteria sfiora la qualificazione la nostra Gaia Vuerich che viene preceduta dall’elvetica Laurien van der Graaff e dalla slovena Katja Visnar. La statunitense Sadie Bjornsen e la slovena Vesna Fabjan vincono un’avvincente sprint nella quarta serie precedendo le avversarie di pochi centesimi, mentre nella quinta e ultima manche bella vittoria della nostra Greta Lauren che brucia sul traguardo la norvegese Tiril Udnes Weng e la svedese Ida Ingemarsdotter.

Semifinali

Prima manche con arrivo a quattro, Sophie Caldwell non sbaglia e precede Maiken Falla. Laurien van der Graaff e Linn Soemskar vengono ripescate come lucky loser. Nella seconda, invece, finisce l’avventura di Greta Laurent che conclude al quinto posto ad appena 1.40 secondi da Kathrine Rolsted Harsem, Sadie Bjornsen e Vesna Fabjan che viene eliminata per soli 7 centesimi.

Finale

Le sei finaliste mettono in scena un grande spettacolo e una sfida davvero serrata sin dal primo metro. Un lungo corpo a corpo che vede la vittoria di Laurien van der Graaff grazie ad uno strepitoso finale nel quale supera di slancio Sophie Caldwell per 2 centesimi e Maiken Caspersen Falla a 23 centesimi. Quarta Kathrine Harsem a 1.36, quinta Linn Soemskar a 1.85 e sesta Sadie Bjornsen a 2.28.













Foto: Valerio Origo