Sci alpino, Coppa Europa 2018: Strolz vince lo slalom di Chamonix. Piazzati Maurberger e Liberatore

Slalom in notturna per la Coppa Europa di sci alpino sul pendio di Chamonix, in Francia. A trionfare è l’austriaco Johannes Strolz che con il tempo di 1’32″97 si è imposto davanti al croato Matej Vidovic. Terza piazza per lo svizzero Marc Rochat a 47 centesimi di ritardo. In casa Italia, piazzamenti per Simon Maurberger e Federico Liberatore, settimo ed ottavo, staccati rispettivamente di 86 e 87 centesimi. Nella top-30 anche Giuliano Razzoli, 20mo in rimonta nella seconda manche, e Fabian Bacher, 21mo. Delusione per Tommaso Sala: l’azzurro era terzo dopo la prima manche, in piena lotta per la vittoria, ma è uscito nella discesa decisiva.

Ordine d’arrivo SL maschile Chamonix (Fra):

1 STROLZ Johannes AUT 46.43 1 +0.70 13 ◄ 1:32.97

2 VIDOVIC Matej CRO +0.50 4 +0.63 11 2 ▲ 1:33.40 +0.43

3 ROCHAT Marc SUI +0.34 2 +0.83 16 1 ▼ 1:33.44 +0.47

4 HOLZMANN Sebastian GER +0.93 8 +0.31 3 4 ▲ 1:33.51 +0.54

5 GSTREIN Fabio AUT +0.94 9 +0.47 8 4 ▲ 1:33.68 +0.71

6 STEHLE Dominik GER +1.02 10 +0.50 9 4 ▲ 1:33.79 +0.82

7 MAURBERGER Simon ITA +1.11 11 +0.45 7 4 ▲ 1:33.83 +0.86

8 LIBERATORE Federico ITA +0.72 5 +0.85 17 3 ▼ 1:33.84 +0.87

9 KOLEGA Elias CRO +0.81 6 +1.00 22 3 ▼ 1:34.08 +1.11

10 RIZZO Maxime FRA +1.82 25 45.84 1 15 ▲ 1:34.09 +1.12













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter