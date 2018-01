Sci alpino, Coppa Europa 2018: l’Italia vince ancora a Kirchberg. Alex Hofer trionfa in gigante

È un periodo d’oro per lo sci alpino italiano. Oltre ai fasti della Coppa del Mondo, la squadra azzurra sta splendendo anche in Coppa Europa. Dopo la vittoria di ieri di Florian Eisath, oggi è toccato ad Alex Hofer trionfare nel gigante di Kirchberg. Il 23enne sudtirolese ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista austriaca perché dopo l’ottima prima manche chiusa al secondo posto, è balzato davanti a tutti nella seconda, vincendo con il tempo totale di 2’31″43. Hofer comanda adesso la classifica di specialità della Coppa Europa.

Per Alex si tratta del primo successo nel circuito continentale, il secondo podio dopo quello di dicembre a Trysil, in Norvegia, ottenuto battendo la forte concorrenza della squadra di casa, che ha portato due atleti sul podio, Stefan Brennsteiner (+0.12) e Dominik Raschner (+0.16). Poco più distanti si sono piazzati i due svizzeri Marco Odermatt (+0.49) e Thomas Tumler (+0.57), mentre al sesto posto troviamo il leader della prima manche, il finlandese Samu Torstu (+0.80), davanti al francese Greg Galeotti (+1.10).

Giornata positiva per i colori azzurri perché in top ten ci sono anche Simon Maurberger e Florian Eisath. Il primo ha chiuso al settimo posto pari tempo con Galeotti, mentre il vincitore di ieri non è riuscito ad andare aldilà di un piazzamento in nona posizione (+1.11). Lo svizzero Sandro Jenal chiude i primi dieci (+1.28).

Giovanni Borsotti si è piazzato 11° (+1.48), mentre Roberto Nani 18° (+1.81). Nei primi trenta troviamo anche Giulio Bosca, 21° (+2.38) e Andrea Ballerin, 27° (+3.78). Hannes ed Alex Zingerle si erano qualificati alla seconda manche, che non sono riusciti a portare a termine, mentre non ha concluso la prima Giulio Zaccarini.

I RISULTATI COMPLETI

LA CLASSIFICA DI COPPA EUROPA













Foto: Tanaka – Pentaphoto/FISI