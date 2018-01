Sci alpino, Coppa Europa 2018: Anna Swenn-Larsson fa doppietta nello slalom di Melchsee Frutt. Martina Peterlini 14^

Doppietta per Anna Swenn-Larsson in Coppa Europa. La svedese ha vinto infatti anche il secondo slalom di Melchsee Frutt dopo quello di ieri. Una gara dominata dalla 27enne, che aveva chiuso in testa già la prima manche. Oggi è bastato il tempo di 1’13″75 per avere ragione della svizzera Aline Danioth, seconda e al terzo podio consecutivo in specialità. Terza, invece, un’altra svedese, Charlotta Saefvenberg (+0.76), davanti alla ceca Gabriela Capova (+0.87).

Le altre sono sopra il secondo di distacco. L’altra svizzera Elena Stoffel è quinta (+1.04), davanti alla norvegese Kristine Gjelsten Haugen (+1.10), all’austriaca Katharina Huber (+1.21), alla ceca Martina Dubovska (+1.26), alla svedese Lisa Blomqvist (+1.28) e infine alla francese Josephine Forni, che chiude la top ten (+1.34).

La migliore italiana al traguardo è stata Martina Peterlini, quest’oggi 14^ a 1″75 dalla vincitrice. Dietro di lei Lucrezia Lorenzi, 17^ (+1.91). Primi punti in carriera per Marta Rossetti, 24^ (+2.61), poi Vivien Insam, 26^ (+2.91) e Michela Azzola, 27^ (+2.95), dopo una deludente seconda manche. Giulia Lorini ha chiuso 41^ (+5.59), mentre Roberta Midali non ha concluso la seconda manche. Martina Perruchon e Nicole Agnelli sono uscite nel corso della prima.













Foto: pagina Facebook Anna Swenn-Larsson