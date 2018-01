Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming 2018 – Patrick Thaler: “Chiudo la mia carriera nella gara più bella dell’anno”

Patrick Thaler ha detto basta e saluta il Circo Bianco a 40 anni non nascondendo la propria emozione. Il 40enne, uscito di scena nella prima manche dello slalom di Schladming, ha voluto comunque tagliare il traguardo chiudendo con onore 21 stagioni di Coppa del Mondo. Una carriera caratterizzata da tre terzi posti (due volte a Kitzbuehel nel 2009 e 2014 e una volta a Val d’Isère nel 2013) e tre partecipazioni olimpiche e un settimo posto nei Mondiali di Val d’Isère del 2009.

“Avevo comunicato agli allenatori che sarei andato avanti se fossi rimasto nei trenta ma è andata diversamente. E’ finita nella gara più bella dell’anno e sono felice così, è stata dura arrivare sino a qui e stasera mi sono commosso perchè chiudo vent’anni di una carriera che mi ha portato via ben oltre metà della mia vita e mi piace ancora, tuttavia è giunto il momento di dire basta. Stavo facendo fatica negli ultimi mesi, quando prendi quella strada che ti porta verso il basso è difficile tirarsi fuori. Non pensavo fosse così difficile accettarlo, ma è la vita. Il ricordo più bello è quel podio di Kitzbuehel di quattro anni fa, quando mio figlio è salito sul podio insieme a me. Adesso comincia un’altra vita, farò l’impreditore, non ho voglia in questo momento di rimanere nel mondo dello sci e sostenere gli stessi sacrifici che ho compiuto in questi anni, anche se non sai mai cosa ti riserva la vita. Ringrazio gli allenatori con cui ho avuto modo di lavorare in questo tempo e la Federazione che mi ha sempre sostenuto”.













Foto: pagina facebook Patrick Thaler