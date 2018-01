Sci alpino, Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino: “Troppo contenta per il podio, sto trovando fiducia”

Marta Bassino torna sul podio in Coppa del Mondo grazie al secondo posto conquistato nella combinata alpina di Lenzerheide. L’azzurra si sta lasciando alle spalle l’opaco inizio di stagione e ora è in grande forma quando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono sempre più vicine.

Queste le dichiarazioni che la piemontese ha rilasciato alla Fisi: “Sono troppo contenta arrivo da un periodo poco felice ma stavo ritrovando fiducia, in supergigante ho limitato i danni, in slalom sono andata forte. Tanta fiducia per il gigante di domani, è un periodo intenso per spostamenti e gare occorre trovare il giusto equilibrio“.

Hanno parlato anche altre azzurre impegnate in gare nella giornata odierna. Nicol Delago: “Ho avuto troppo rispetto per la pista, avrei dovuto osare di più anche nel supergigante di questa mattina“. Johanna Schnarf: “Sono rimasta dentro il segno in una porta e non sono più riuscita a uscire dalla buchetta. Bisogna stare attenti e non farsi sorprendere“.













(foto Pier Colombo)