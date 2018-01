Sci alpino, prove discesa Garmisch 2018 – Christof Innerhofer: “Scio veloce, pista da grandi ricordi”. Peter Fill con la febbre” Spero di riprendermi”

L’Italia sta volando nelle prove della discesa libera di Garmisch che si disputerà domani. Sulle nevi tedesche, gli azzurri stanno incantando e partiranno da favoriti. Oggi Christof Innerhofer ha ottenuto ancora una volta il miglior tempo. Il nostro terzetto sogna un risultato importante e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fisi.

CHRISTOF INNERHOFER: “Anche oggi una bella prova, mi sono divertito, mi ha fatto piacere sciare veloce e volevo tirare fino in fondo per tenere il ritmo. In questo paese mi passano tanti ricordi nella testa, momenti di gioia ma anche cose meno belle perché lo scorso anno la mia stagione è finita qui. La cosa importante è che ho un buon feeling e che riesco ad essere veloce. Poi, sicuramente i ricordi positivi aiutano“.

DOMINIK PARIS: “Oggi un po’ meglio di ieri, oggi ho interpretato meglio la pista. Bisogna essere molto puliti nelle curve e fidarsi nel mollare perché gira molto e non è così facile portare la velocità fino in fondo“.

PETER FILL: “Non sto benissimo e questa è una pista dura su cui sarebbe meglio essere al top delle forze. Spero di riprendermi per domani“.